На первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вывели на минимально контролируемый уровень мощности, запущена цепная реакция, сообщила пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным минэнерго, положено начало жизненного цикла реактора. В ближайшее время на первом энергоблоке БелАЭС проведут комплекс исследований для подтверждения надежности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Отмечается, что следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему Белоруссии.

Ранее Литва попросила США помочь ей обеспечить безопасность в сфере энергетики из-за приближающегося запуска БелАЭС. Вильнюс заявил, что атомная станция – это геополитический проект России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что БелАЭС планируется запустить 7 ноября.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.