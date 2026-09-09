Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Ревнивая жительница Подмосковья сожгла дачу и машину бывшего возлюбленного
В Подмосковье 33-летняя женщина из мести сожгла машину и дачный дом своего бывшего возлюбленного, причинив ущерб на 2,2 млн рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Инцидент произошел в подмосковном Дмитрове, передает РИА «Новости». В полицию обратился 39-летний местный житель с заявлением о порче имущества, оценив нанесенный ущерб в 2,2 млн рублей.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемой и задержали 33-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что мотивом преступления стали личные счеты с потерпевшим.
«Установлено, что злоумышленница по причине ревности к мужчине, с которым ранее состояла в отношениях, в дневное время путем свободного доступа проникла на его дачный участок, подожгла автомобиль, после чего проникла внутрь одноэтажного дома и подожгла его изнутри, в результате чего строение также было полностью уничтожено», – сообщила Петрова.
Против задержанной возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В сентябре этого года жительница Тюменской области попыталась сжечь заживо бывшего супруга и его новую возлюбленную.
В марте рецидивист в Кузбассе из мести после отказа возобновить отношения уничтожил дом бывшей сожительницы с помощью горючей смеси.
В прошлом году в Подмосковье полицейские задержали мужчину за серию умышленных поджогов автомобилей из-за личной неприязни к бывшему коллеге.