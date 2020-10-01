На Саакашвили напали в киевском ресторане

На экс-президента Грузии и главу украинского исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили напали с заточкой в киевском ресторане Fabius, сообщают СМИ.

«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», – сказал собеседник «Страна.ua».

Происшествие попало на видео. В ролике зафиксировано, как к столу, за которым сидел Саакашвили, подошел человек и завел с ним разговор. Неизвестному помешали охранники политика, после чего тот вышел из ресторана.

Саакашвили был выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами в Грузии.

На родине Саакашвили заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. В случае возвращения на родину с Украины он будет взят под стражу.

Тбилиси в мае отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе после назначения Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ.