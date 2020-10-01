Названа главная проблема в поиске утечки воздуха на МКС

Утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции «безумно малая», она то есть, то нет, а отверстие можно так и не найти, сообщил экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Согласно трансляции переговоров, ведущейся НАСА, Соловьев сказал экипажу, что падение давления на станции составляет 1-2 миллиметра ртутного столба в сутки. По его словам, ситуация осложняется тем, что течь переменная.

«Зараза какая – то течет, то не течет», – передает РИА «Новости» слова Соловьева, который добавил, что за последние 15 часов давление держалось стабильным.

Соловьев отметил, что такую течь даже нет смысла искать американским течеискателем. «Его хрен найдешь это отверстие», – добавил руководитель полёта.

Напомним, 26 сентября экипаж изолировался в российском сегменте МКС для поиска места утечки.

Утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заявили, что отдыхать ночью в каютах модуля, где они всегда спят, было некомфортно.

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