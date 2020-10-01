Памятник герою Советского Союза Арнольду Мери осквернили под Псковом

Неизвестные осквернили памятник герою Советского Союза Арнольду Мери в Порховском районе Псковской области, сообщил представитель регионального управления МВД.

«В полицию Порховского района поступило сообщение о том, что в деревне Полоное завален на землю памятник герою Великой Отечественной войны Арнольду Мери. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, сейчас полиция ищет тех, кто может быть причастен к осквернению памятника.

По данным местных СМИ, неизвестные вандалы также повредили 20 надгробий на близлежащем кладбище.

Мери скончался в марте 2009 года в Таллине на 89-м году жизни. В последние годы жизни он подвергся судебному преследованию со стороны эстонских властей, которые обвиняли его в геноциде мирного населения Эстонии в 1949 году. Согласно обвинению, Мери руководил проведением массовых депортаций на острове Хийумаа весной 1949 года. Мери не признал себя виновным.

Мери получил звание Героя Советского Союза за оборону штаба корпуса у города Порхов соседней с Эстонией Псковской области. Во время боя 18 июля 1941 года он был четырежды ранен, однако не покинул поля боя и продолжал командовать обороняющимися.

В конце 1951 года в результате доноса Мери исключили из партии, лишили звания Героя Советского Союза и других наград. ЦК посчитал, что его участие в депортации эстонцев в Сибирь было слишком пассивным. В 1956 году по апелляции XX съезду КПСС Мери был восстановлен в рядах партии, а решение о лишении его наград было отменено.

Российская сторона неоднократно выражала негативное отношение к процессу над ветераном. Российская Госдума в мае 2008 года приняла обращение к европейским коллегам, в котором призывала остановить «постыдное судилище» над Мери. Суд над ветераном был назван «явно политизированным».