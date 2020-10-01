В погребении в Новосибирской области нашли уникальную фигурку человека

Археологи нашли в могильнике бронзового века уникальную глиняную фигурку человека с длинными руками в маске, вырезанной из позвонка лошади, сообщил завотделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академик Вячеслав Молодин.

«Погребение ярусное, в данном случае из четырех ярусов. На плече верхнего умершего лежала глиняная скульптура человека. Скульптура уникальна, таких аналогов больше нет. Можно говорить о ее эпохальном колорите, потому что на ее лице нанесена татуировка, искусственно удлинены руки. Все это характерно для иконографии изображений эпохи развитой бронзы. Также любопытна сама семантика положения в могиле. Это будет большой почвой для размышлений», – передает РИА «Новости» слова Молодина.

Он рассказал, что фигурка лежала на плече погребенной женщины животом вниз, при этом ее головка была специально отломана и развернута в обратную сторону. Примечательно и то, что из позвонка лошади человечку была вырезана маска и надета на его лицо. Кроме того, в туловище этой скульптурки, как в пенале, имеется паз, в котором археологи нашли бронзовую пластину. По мнению ученых, в этот паз что-то помещали, возможно, пищу. Это станет известно после анализов почвы.

«Будем консультироваться с нашими этнографами.., поскольку такие антропоморфные приклады мы до сих пор встречаем на культовых местах современных Ханты и Манси. Они существуют даже в настоящее время. Но если иметь в виду, что этой находке как минимум 5 тысяч лет, то представляете, какую значимость это произведение может иметь для реконструкции духовного мира обитателей Сибири», – сказал Молодин.

Ученый также рассказал, что лицо фигурки носит европеоидные черты (большие глаза, нос картошкой), в то время как носители древней одиновской культуры считаются монголоидами. Также у фигурки отсутствуют половые признаки, а удлиненные руки увенчаны когтями или особыми перчатками. Проходящая по лицу скульптуры линия, по мнению археолога, явно указывает на демонстрацию татуировки.

«Я считаю, что любой музей мира, от Эрмитажа до Лувра, гордился бы такой находкой... Уникальность ее и в том, что она найдена in situ (с лат. – «на месте»). Ее обязательно положили на плечо человеку, головка была отломана и развернута в другую сторону. Это было сделано специально. И эта костяная маска, в которой, как нам кажется, угадываются черты медведя... Это не просто наблюдения, а конкретная информация, которая не менее значима для нас, чем само это произведение. Подобное произведение найдено впервые. Для этой эпохи подобных скульптур нет», – отметил академик.

Ранее в сентябре во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили нетронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа).