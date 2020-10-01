В центре Гамалеи рассказали об использовании плацебо в испытаниях вакцины от COVID

Добровольцы, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», и медики, делающие им прививки, не знают, что именно ставят – вакцину или плацебо, рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что об этом знает «только компьютер, который все зашифровал». Он уточнил, что человеку «присваивается код», передает РИА «Новости».

С помощью этого кода исключается возможность введения добровольцу один раз вакцины, а второй раз – плацебо и наоборот.

При этом после завершения испытаний все добровольцы узнают, что им поставили.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Уже 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД