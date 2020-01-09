Нефть подорожала после резкого падения цен в среду

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут в рамках коррекции после падения по итогам предыдущего торгового дня, достигавшего 3-4%.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,73% – до 65,92 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,86%, составив 60,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после того, как в среду произошло резкое снижение ее стоимости, в частности, после статистики по запасам сырья в США. Так, минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,2 млн баррелей в сутки, хотя аналитики ожидали снижения этих запасов на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.