Южная Корея перебросила комплекс Patriot в Сеул

Южная Корея передислоцировала американский противоракетный комплекс Patriot из юго-восточного региона в центральный Сеул, решив таким образом усилить защиту ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Комплекс и соответствующее подразделение южнокорейских ВВС ранее находились в провинции Кенсан-Пукто, но сейчас переведены на бывшую военную базу на горе Пугаксан позади резиденции президента Южной Кореи, передает РИА «Новости».

Отмечается, что комплекс может быть оснащен ракетами PAC-2 и PAC-3, которые предназначены для перехвата самолетов и ракет на высотах около 20-40 километров.



По данным агентства, южнокорейские военные настаивали на передислокации одной из имеющихся у армии ракетных батарей Patriot еще с 2017 года.

Кроме того, министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил о готовности противостоять любым угрозам со стороны Северной Кореи.

«Наши военные очень серьезно относятся к нынешней ситуации...Что бы ни произошло, я могу с уверенностью сказать вам, что мы полностью готовы справиться с любыми ситуациями», – заявил он в эфире армейского радио «Кукпан FM», призвав при этом военнослужащих находиться в состоянии повышенной боевой готовности и внимательно следить за действиями КНДР.

Однако министр также отметил, что Южная Корея стремится к сохранению импульса в переговорах между КНДР и США и рассчитывает, что в 2020 году ситуация с безопасностью на полуострове может измениться.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын 1 января вместо новогоднего выступил с докладом по итогам пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР. Он заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие.