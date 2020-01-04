Вучич заявил об угрозе национальным интересам Сербии в Черногории

Кампания по ассимиляции сербов в Черногории и спорный закон о религиозных объединениях ставят под угрозу национальные интересы Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.

«Многие скажут, что происходящее в Черногории направлено не только против сербского народа, и что нет нужды выделять сербский народ из других, что в свидетельстве о рождении должны писать, что национальность – серб», – заявил сербский президент, передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос «представляет жизненный интерес Сербии». «Прежде всего обеспечить сохранение нашего народа в Черногории, и, что очень важно, на жесткую кампанию ассимиляции сербов ответить ответственно, серьезно и достойно, приверженной работой над тем, чтобы сохранить силу сербского населения в Черногории, не ставя под угрозу ее государственно-правовой статус», – заявил Вучич.

Он также добавил, что отказался от идеи посетить север Черногории в канун православного Рождества, чтобы участвовать в праздновании с местными сербами.

В конце прошлого года правящий в Черногории режим Мило Джукановича, как указали в РПЦ, решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.

Кроме того, в Косово собираются повторить действия Черногории по отъему собственности Сербской православной церкви.