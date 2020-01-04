Опубликован план законопроектов на 2020 год

Правительство России представило план законопроектной деятельности на 2020 год – планируется разработать 230 законопроектов, сообщает кабинет министров.

«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», – говорится в комментарии.

Правительство ожидает, что новые законопроекты поспособствуют развитию отраслей экономики в регионах.

Документ опубликован на сайте правительства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД