Российские акробаты сорвались с 10-метровой высоты в Амстердаме

В Амстердаме пара из России сорвалась с 10-метровой высоты во время акробатического выступления, сообщают информационные агентства.

Мужчина и женщина исполняли номер «Небесные ангелы» во время представления «Всемирный рождественский цирк», который проходил в театре «Карре», передает ТАСС со ссылкой на ANP.

Артисты, которые выступают без защитной сетки, сорвались с 10-метровой высоты, мужчина упал на женщину. Они доставлены в больницу. Травмы одного из из акробатов оцениваются как серьезные.

В связи со случившимся дальнейшее представление отменили, хотя в субботу и воскресенье выступления состоятся.