Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. … Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», – сказал Николаев, передает ТАСС.

29 января президент России Владимир Путин уволил губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Этому предшествовал скандал с заявлением главы республики на встрече с журналистами и затем «шуткой» при вручении ключей от пожарной машины спасателям.