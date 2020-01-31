На Западе заметили успехи российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, по многим показателям стабильнее, чем когда-либо ранее, сообщила Financial Times.

По мнению автора материала, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика сейчас развивается стабильнее, чем когда-либо ранее. В качестве примера приводится создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 124 млрд долларов, а также отмечается, что экспортерам удалось найти новые рынки, а импортерам – внутренние альтернативы, передает РИА «Новости».

Автор материала отмечает, что такое положение дел стало возможным благодаря проведению разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных санкций, а также большой удачи.

В статье отмечается, что лишь немногие экономисты пытаются оспорить тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно в результате введения западных санкций. Страна ответила на ограничения в трех ключевых областях. В первую очередь Россия затянула пояса, сократила государственные расходы и заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы.

Второе важное действие связано с тратой триллионов рублей на программы по импортозамещению, а также запретом импорта продуктов питания из Евросоюза, чтобы стимулировать внутреннее производство. Таакже страна пересмотрела траты прибылей от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в ФНБ.

В конце статьи подчеркивается, что результаты такого курса впечатляют. В частности, российский госдолг составляет около 15% от ВВП, тогда как средний аналогичный показатель по ЕС достигает отметки в 80%.

Напомним, 20 января Минфин России сообщил, что объем Фонда национального благосостояния России в 2019 году вырос в 1,9 раза – до 7,773 трлн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составлял 4,036 трлн рублей.