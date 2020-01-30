Палестина запланировала внести в СБ ООН резолюцию по «сделке века»

Президент Палестины Махмуд Аббас в СБ ООН озвучит отношение страны к «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию, сообщил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.

Визит состоится «в течение ближайших двух недель». Аббас «представит всему международному сообществу реакцию» Палестины на «атаку» американских властей в отношении «национальных прав палестинского народа».

Палестина готовит к внесению в СБ «максимально сильную» резолюцию, осуждающую «сделку века». Мансур выразил надежду на «максимальную поддержку резолюции», передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Аббас отверг предложение США.

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