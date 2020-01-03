Стало известно о приведении ракетных войск Ирана в боевую готовность

Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ.

Ячейки сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по всему миру находятся «на низком старте», сообщает ФАН со ссылкой на своего корреспондента Аббаса Джуму.

«Прошел слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы. Все ждут приказа», – сообщил он.

По его словам, иранские ракетные подразделения находятся в режиме ожидания.

Ранее в Иране заявили, что убийство Сулеймани – это крупнейшая стратегическая ошибка США, у которой будут последствия. Верховный лидер Ирана до этого пообещал «жесткую месть» за гибель генерала.

В пятницу стало известно о смерти Сулеймани в результате ракетного удара американских войск в районе Багдада. Россия назвала убийство «авантюрным шагом».

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.