Трамп подписал новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), которое вступит в силу после одобрения Канадой.

Мексиканский парламент документ уже одобрил. Это соглашение должно прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) – Трамп считал, что NAFTA приносит существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели США, передает «Интерфакс».

В договоре прописаны меры по стимуляции производства странами на своей территории автотранспорта, также США добились большего доступа для своей молочной продукции в Канаде, обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности.

Торговое соглашение на смену NAFTA было подписано представителями трех стран еще в ноябре 2018 года, а переговоры по нему шли с 2017 года.