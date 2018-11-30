США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение

Соединенные Штаты, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение, которое должно заменить NAFTA.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Переговоры по Североамериканскому соглашению о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой (NAFTA) шли с прошлого года. Президент США Дональд Трамп называл соглашение худшей сделкой из когда-либо заключенных.

Ранее вице-президент США Майк Пенс говорил, что Вашингтон стремится сохранить дух первоначального Североамериканского соглашения.