Пушков посоветовал украинскому дипломату, где искать кощунство и извращения

Взгляд
29 января, среда  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
Разделы

Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
Перейти а раздел…

Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

    Обсуждение: 4 комментария

    Коронавирус из Китая: что нужно знать

      Перейти а раздел…

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин уволил главу Чувашии
              В Конституции предложили закрепить положение об отчетности ЦБСтало известно происхождение подкинутых Голунову наркотиковВ Ираке разбился американский самолет, есть жертвыНазвана причина крушения американского самолета в Афганистане
              В Кремле прокомментировали «сделку века» ТрампаСоветник Зеленского матом отреагировал на повышение цен на газВОЗ созвала заседание комитета по чрезвычайным ситуациямЯпонский самолет с китайскими туристами изменил маршрут и приземлился в Ухане
              Штайнмайер призвал противостоять переписыванию историиВ Совфеде рассказали о рассчете прожиточного минимума в 2020 годуЭкономист назвал риски при перечислении зарплат по номеру телефонаПоклонская вступилась за Билли Айлиш

              Главная тема


              Путин восстановит единство российской власти

              подготовка провокации


              В Киеве захотели отправить в «марш на Крым» тех, «кто уже пожил»

              контакты с террористами


              В Грузии заявили о связи Саакашвили с «Исламским государством»

              «сделка века»


              В Израиле назвали Трампа «величайшим сионистом в истории»

              Видео

              ближний восток


              «Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

              поправки в конституцию


              Путин готовит Россию к смене президента

              переписывание истории


              Исторические невежество Зеленского нужно использовать во благо

              «подарки Шеварднадзе»


              Разрыв ущербного договора грозит новым конфликтом между Россией и США

              Безграничное доверие


              Алексей Алешковский: Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

              Защита верующих


              Сергей Мардан: В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

              Моральные принципы


              Глеб Простаков: Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Пушков посоветовал украинскому дипломату, где искать кощунство и извращения

              29 января 2020, 18:24

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о «кощунственном» решении комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России.

              «Постпред Украины при ООН обнаружил «кощунство, если не извращение» в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Не там ищет. Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню», – написал в своем Twitter Пушков.

              Он добавил, что Ельченко стоит поискать извращения в «киевских трактовках истории войны».

              В понедельник ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, однако позже стало известно, что доклад комитета Парламентской ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия России в полном объеме.

              В среду комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............