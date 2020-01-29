Пушков посоветовал украинскому дипломату, где искать кощунство и извращения

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о «кощунственном» решении комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России.

«Постпред Украины при ООН обнаружил «кощунство, если не извращение» в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Не там ищет. Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню», – написал в своем Twitter Пушков.

Он добавил, что Ельченко стоит поискать извращения в «киевских трактовках истории войны».

В понедельник ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, однако позже стало известно, что доклад комитета Парламентской ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия России в полном объеме.

В среду комитет ПАСЕ по мониторингу отклонил большинство антироссийских поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий России.