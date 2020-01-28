Православные активисты приняли извинения Урганта

Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что конфликт с ведущим Иваном Ургантом исчерпан.

«Мы принимаем извинения Ивана. По крайней мере, хотим верить в то, что он извинился перед теми, кого оскорбил, искренне. В силу своей, насколько мы понимаем, атеистической сущности. Потому что верующий человек не будет над религией смеяться. И потом, если бы он был верующим, он бы понимал, что смеяться над Христом – это как смеяться над жертвами холокоста», – заявил Кормухин, передает «Царьград».

В движении «Сорок сороков» согласились с тем, что извинения Первого канала и Урганта были правильны, но уверены, что лучше всего было бы удаление передачи с шуткой про Иисуса Христа из открытого доступа.

Ранее Ургант извинился перед верующими за шутки в рождественском выпуске шоу «Вечерний Ургант», и объяснил, что никого не хотел оскорблять.

В середине января общественное движение «Сорок сороков» потребовало лишить Урганта гражданства России. Общественники заявили, что выпуск программы, в котором Ургант берет интервью у Жерара Депардье, возмущает православный мир, так как там прозвучало «глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями». Шутки в эфире Первого канала они назвали кощунственными.

Журналист Владимир Познер выразил уверенность, что Урганта не лишат российского гражданства из-за шуток в телеэфире. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала шантажом призывы лишить Урганта гражданства.