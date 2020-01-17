Поклонская назвала шантажом призывы лишить Урганта гражданства

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала петицию общественного движения «Сорок сороков», в которой требуется лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства за глумление над чувствами верующих во время интервью с французским актером Жераром Депардье.

«По такой логике, если сегодняшние мои выступления и заявления не устроят кого-то, скажут: надо Поклонскую лишить гражданства. И основания найдутся 100%, я даю гарантию. И мы вместе с Ургантом должны паковать чемоданы, и он в Израиль, я на Украину? Так, по их мнению? Это же абсурд. Если он допустил какое-то высказывание в своих шуточных передачах, пожалуйста, осуждайте высказывание, осуждайте поступки, действия, говорите, что так нельзя, неэтично, но не надо опускаться до шантажа личности, до шантажа человека», – сказала Поклонская, сообщает «Царьград».

По ее мнению, разговоры о том, что гражданство можно забрать, некорректны и неправильны.

«Что произошло на спорной программе, я не знаю, но читала, что там был Жерар Депардье, вроде бы, ему тоже вручили недавно гражданство России. Почему о нем никто ничего не сказал, не осудил какие-то поступки? Что это за профанация такая?», – отметила депутат.

«Давайте лишим Урганта гражданства. Давайте лишим Поклонскую гражданства. Давайте завтра еще кого-нибудь лишим гражданства. Всех повыгоняем, кто неправильно высказывается, шутит и допускает какие-то непозволительные вещи, с которыми не согласны другие люди. Нельзя этого допускать», – сказала она, назвав Урганта профессионалом своего дела, который действительно «так шутит, что его не перешутишь».

Поклонская считает, что если телеведущий кого-то обидел своими словами, то с этим нужно разбираться в рамках правового поля.

Ранее общественное движение «Сорок Сороков» потребовало лишить Урганта гражданства России. Общественники заявили, что выпуск программы, в котором Ургант берет интервью у Жерара Депардье, возмущает православный мир, так как там прозвучало «глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями». Шутки в эфире Первого канала они назвали кощунственными.

Журналист Владимир Познер выразил уверенность, что Урганта не лишат российского гражданства из-за шуток в телеэфире.

Позже адвокат Шота Горгадзе заявил, что Ургант «наговорил себе на статью».