Грузия выразила готовность принять российскую делегацию в мае

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в июне 2019 года в Тбилиси прокатилась волна антироссийских протестов из-за провокации, устроенной во время визита российской делегации в грузинский парламент. После этого Россия вынуждена была остановить авиаперелеты между странами.

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