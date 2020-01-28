Эксперт объяснил пассивность Турции в боях за Идлиб

«Наступление Асада проходит успешно. Началось освобождение трассы Хама – Алеппо от боевиков. И это может быть связано с российско-турецкими договоренностями», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя ситуацию на северо-западе Сирии, где войска президента страны Башара Асада перешли в наступление на позиции поддерживаемых Турцией боевиков.

«После серии провокаций со стороны боевиков, используя это как повод, войска Башара Асада перешли в наступление на юго-востоке провинции Идлиб, – сказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Сейчас они пытаются деблокировать трассу Хама – Алеппо, которая проходит через всю территорию боевиков и является важным логистическим объектом. Правительственным войскам очень важно взять ее под контроль».

Наступление проходит успешно, продолжил собеседник. Войска Асада уже вышли к трассе и начали процесс ее освобождения. Боевики откатываются назад, пока не оказывая такого ожесточенного сопротивления, какое было, например, на Латаминском выступе. Это может быть связано с целым рядом причин, одна из которых – российско-турецкие договоренности, отметил политолог.

«Турция в ходе этого наступления сирийской армии ведет себя весьма пассивно. Раньше из Анкары постоянно звучали заявления: мол, не трогайте этих людей, вы нарушаете договоренности, мы обратимся за поддержкой США, чтобы они вмешались и спасли боевиков. Сейчас все спокойно. Да, в зоне боевых действий остаются турецкие наблюдательные пункты, но войска Асада аккуратно их обходят. А те, в свою очередь, не вмешиваются», – пояснил Мирзаян.

«Эти договоренности, скорее всего, также связаны с успешным сотрудничеством России и Турции на ливийском направлении. Грубо говоря, Турция разменяла поддержку боевиков на российскую помощь в Ливии. Кроме того, Турция вывезла часть наиболее воинственно настроенных боевиков из Сирии в Ливию для «утилизации» в боях с войсками маршала Хафтара», – добавил собеседник.

«Но я не скажу, что это последняя битва за Сирию, как пишут западные СМИ. Потому что нет уверенности в том, что у Асада сейчас хватит сил освободить весь Идлиб. Он будет откусывать по кусочку. Плюс не надо забывать, что есть и курдские территории с множеством неразрешенных вопросов; есть также американцы, которые оккупируют восточные территории Сирии с нефтяными месторождениями. Потому это не последняя битва за Сирию. Однако нынешнее наступление является достаточно серьезным успехом Асада и России, потому что без российской поддержки этого наступления не было бы», – акцентировал политолог.

Говоря о ближайшей перспективе, эксперт спрогнозировал возможное освобождение дополнительных территорий в юго-восточном Идлибе.

«Если наступление Асада будет успешным и будет деблокирована трасса Хама – Алеппо – это станет колоссальным успехом для правительственных войск. Эта артерия свяжет Алеппо с остальной частью Сирии нормальной транспортной инфраструктурой», – заключил Мирзаян.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил принять самые решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые поддерживают Дамаск. Кроме того, Помпео обвинил Россию и Иран в том, что эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.

Напомним, правительственные войска Сирии взяли под контроль три населенных пункта, которые находятся к югу от города Маарет-Эн-Нуман в провинции Идлиб. В ответ на это через КПП «Кафр-Лусейн» в сирийской провинции Идлиб прошла турецкая военная колонна.

В настоящее время Маарет-Эн-Нуман находится под контролем боевиков, это стратегически важный город на трассе между Дамаском и Алеппо.

На этом фоне американское издание The Daily Beast сообщило о начале финальной битвы между поддерживаемыми Турцией боевиками и сторонниками Башара Асада.

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