Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 12 копеек – до 62,85 рубля, курс евро снизился на 13 копеек, составив 69,25 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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