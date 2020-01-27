Жителя Астрахани заподозрили в 130 изнасилованиях собственной дочери

Жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, по версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой, сообщили в СУ СК по региону.

«По версии следствия, в период с 2005 по 2019 год 40-летний житель Астрахани совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования», – сообщается на сайте ведомства.

На данный момент зафиксировано 130 эпизодов преступлений, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сейчас подозреваемый задержан.

Напомним, в сентябре продержавшего ребенка в рабстве 10 лет педофила приговорили в Москве к 20 годам колонии строгого режима.