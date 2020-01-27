Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Случаи заражения коронавирусом через предметы, в частности, через посылки из Китая, на сегодня не зафиксированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он (вирус) не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», – передает ТАСС слова Поповой.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерших от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

Напомним, ранее в понедельник пресс-атташе посольства Георгий Егоров заявил, что посольству России в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Из них 75 граждан России являются студентами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая.