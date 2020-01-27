Россияне оценили угрозу потери работы из-за искусственного интеллекта

Большинство россиян (68%) не опасаются, что искусственный интеллект начнет выполнять ряд задач в их профессии, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По данным социологов, об опасениях в этом вопросе сообщили 30% опрошенных, 48% заявили о положительном отношении к развитию искусственного интеллекта. Еще 31% респондентов настроен нейтрально, 12% участников опроса высказали негативные эмоции, передает ТАСС.

Среди опасений, связанных с искусственным интеллектом, россияне чаще всего указывали возможность технических сбоев (31%) и угрозу безопасности личных данных (21%).

Граждане рассказали о готовности использовать сервисы на основе искусственного интеллекта при получении госуслуг (68%), решении бытовых задач (54%), в области развлечений (54%), при получении медицинской помощи (52%).

В числе мер возможной государственной поддержки развития данной технологии участники опроса указывали программы профессионального образования (38%) и переподготовки кадров (36%), внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение и образование (36%), финансовую поддержку компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта (35%), совершенствование законодательства (34%), использование новых решений при предоставлении госуслуг (34%). Около 5% опрошенных не считают необходимой такую поддержку.

Опрос ВЦИОМ проводился по заказу Аналитического центра при правительстве РФ в октябре 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в августе ВЦИОМ выяснил, что около 80% россиян не боятся, что людей на рабочих местах заменят роботы. При этом 47% считают такую перспективу реальной.