Трамп опроверг заявления Болтона об условии помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп опроверг утверждения своего бывшего помощника Джона Болтона по поводу того, что военная помощь Украине якобы была увязана с расследованием дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

«Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязывалась к расследованию в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байдена», – написал Трамп в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что прежде Болтон никогда об этом заявлял. По мнению Трампа, подобными утверждениями Болтон пытается поднять продажи своей книги.

«Стенограмма моего разговора с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, а также заявления президента Зеленского и министра иностранных дел Украины [Вадима Пристайко] о том, что никакого давления не было, – это те самые необходимые доказательства [отсутствия «шантажа» со стороны Трампа]», – добавил президент США.

Трамп подчеркнул также, что военная помощь Украине было поставлена «без каких-либо условий и гораздо раньше запланированного срока». Он напомнил, что дал Украине возможность закупить противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), и похвалился тем, что его администрация сделала больше предыдущей.

В воскресенье The New York Times написала, что в мемуарах, которые планирует опубликовать Болтон, якобы говорится, что Трамп стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка 400 млн долларов со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы сына Байдена в украинской энергетической компании Burisma.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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