В Госдуме ответили на новое оскорбление Водонаевой в адрес российских семей

Взгляд
26 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Коррупция стала атрибутом власти в США

В США расследования многих коррупционных дел против политиков зачастую заканчиваются ничемФото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Масштабные хищения в США повседневно совершаются представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Только за времена вице-президентства Джо Байдена его семья «наварила» миллиарды долларов. Бизнес-интересы заставляют пренебрегать соображениями политики и пользой для Америки. Почему по этому поводу нет никакого шума и США продолжают занимать ведущие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Интернет вдруг стал обязанностью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
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Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

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              В Госдуме ответили на новое оскорбление Водонаевой в адрес российских семей

                 26 января 2020, 15:24
              Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

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              Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина прокомментировала заявление телеведущей и модели Алены Водонаевой, отказавшейся менять точку зрения по вопросу материнского капитала и назвавшей потенциальных получателей этих выплат «пьющими» и «маргиналами».

              «Я сейчас нахожусь в своем регионе и кроме слов благодарности от людей ничего не слышу. Это достойные трудяги, люди, молодые семьи, которые сказали: молодец президент, увидел нас, молодых», – сказала депутат РИА «Новости».

              «Семья, которая еще серьезно нуждается в поддержке государства, ну не такие зарплаты у ребят – и это быдло?.. Нельзя так говорить про людей», – подчеркнула Вторыгина.

              Она добавила, что пьющие люди практически не рожают, поскольку «уже построили свою жизнь по-другому».

              Депутат добавила, что видела программу на НТВ с участием Водонаевой и была возмущена тем, что модель не извинилась перед российским народом, а, напротив, заявила, что по-прежнему придерживается такой точки зрения.

              Ранее Водонаева в эфире телеканала НТВ заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами». Своей ошибкой она назвала лишь то, что ранее называла таких людей «быдлом». По словам Водонаевой, «порицать» ее начали именно за использование такого определения.

              Телеведущая Ольга Скабеева в этой связи отметила, что «политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева».

              Адвокат Сергей Жорин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Водонаеву нельзя наказать за «слабоумие».

              Президент России Владимир Путин выражал недоумение в связи с тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Он также назвал «моральными уродами» тех, кто оскорбляет семьи.


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