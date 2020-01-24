Под угрозой 80 лет тюрьмы россиянин признал в суде США свою вину

Гражданин России Алексей Бурков, которому грозил 80-летний срок в американской тюрьме, в суде США признал себя виновным в части предъявленных обвинений в киберпреступлениях.

Бурков пошел на сделку со следствием. Он признал вину по двум пунктам обвинения, передает ТАСС.

«Я бы хотел просто признать свою вину по этим пунктам», – приводит его слова РИА «Новости».

Приговор объявят 8 мая.

В признании речь идет о действиях россиянина, связанных с двумя сайтами.

Он признал вину в сговоре с целью совершения кражи номеров банковских карт, других личных данных, отмывании денег, мошеннических действий с использованием электронных устройств.

Сейчас Буркову грозит до 15 лет тюремного заключения. До сделки речь шла о сроке до 80 лет.

Напомним, Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Прежде свою вину он отрицал. В ноябре 2019 года Буркова экстрадировали из Израиля, где задержали 2015 году, в США.