Путин заявил, что холокост в России будут помнить всегда

Президент Владимир Путин заявил, что холокост был и останется для России глубокой раной, трагедией, о которой россияне будут помнить всегда.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, открыл памятник героям блокадного Ленинграда. Также ожидаются переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином.

На территории СССР фашистами было уничтожено не менее 2,6 млн.евреев, в т.ч. около 1,4 млн. – на Украине. Холокост на Украине имел ряд особенностей. В уничтожении евреев участвовали не только немецкие, но и румынские войска, а также местные националистические формирования и полицейские подразделения.