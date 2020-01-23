США собрались разместить на атакованной Ираном базе комплексы Patriot

На военной базе США в Ираке, атакованной Ираном, разместят противоракетные комплексы Patriot, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Для защиты этих американских солдат, вероятно, будут установлены ЗРК Patriot», – передает РИА «Новости» слова обозревателя Fox News, который ссылается на высокопоставленных американских чиновников.

Fox News отмечает, что американские военные не пытались осуществить перехват иранских ракет, так как на базе не было систем ПРО. Ракетный обстрел в Пентагоне считали «маловероятным», в связи с чем ЗРК Patriot не были размещены на иракской базе.

США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по американской авиабазе на западе Ирака и по военному объекту США в Иракском Курдистане.

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