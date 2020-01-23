Симоньян объяснила Зеленскому, как устроен мир

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23 января, четверг | Последнее обновление — 15:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме
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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом
США повторили в Сирии ошибку Колина Пауэлла
Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения
Почему украинские министры жалуются на бедность
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Россия ведет Первую смысловую войну
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Прекрасная Россия создается министрами в веселых футболках
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Оказывается, что какая-то там «прекрасная Россия будущего» дутый миф. Прекрасная Россия создается сейчас, в настоящем, живыми людьми – в том числе и министрами в веселых футболках. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево
В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человекПодробности...
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасностиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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