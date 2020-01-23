Названы «короли недвижимости» России

Журнал Forbes составил рейтинг «королей российской недвижимости», первое место в котором досталось «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева. По информации издания, арендный доход компании за прошлый год составил 1,6 млрд долларов.

На сайте Forbes уточняется, что крупнейшими объектами компании являются агрокластер «Фуд Сити», ТРЦ «Европейский», отель «Radisson Collection Украина».

Второе место в рейтинге заняла группа «Ташир» Самвела Карапетяна, доход от аренды составил 655 млн долларов. Третья строчка – у группы «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с арендным доходом в 580 млн долларов.

Четвертое место, согласно опубликованному на сайте Forbes рейтингу, занимает управляющая 44 торговыми центрами в 14 странах компания Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) с доходом в 510 млн долларов.

В пятерку лидеров также вошла российская инвестиционная компания Gleden Invest Александра Клячина, заработавшая 380 млн долларов.

В тридцатке – Crocus Group (370 млн долларов), Raven Property Group (200 млн долларов), AFI Development (130 млн долларов).

Издание отмечает, что новичками рейтинга стали «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (доход 95 млн долларов) и «Славянский мир» Владимира Лещикова (85 млн долларов).

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, владеющие коммерческой недвижимостью на территории России, при этом недвижимость, расположенная в других странах, не учитывалась.

Ранее Forbes сообщал, что в России появились два новых долларовых миллиардера.