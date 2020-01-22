В Виннице убили россиянина из «Азова»

В украинской Виннице обнаружили тело россиянина с перерезанным горлом, который воевал за нацбатальон «Азов» в Донбассе, сообщили СМИ.

Убитым оказался 36-летний Максим Трикоза с позывным «Войдан», который вступил в «Азов» в качестве волонтера-инструктора, сообщает местное издание «33 канал».

В «Азове» утверждают, что мужчина раньше жил в Санкт-Петербурге и якобы работал в Газпроме программистом. В нацбатальоне занимался подготовкой бойцов, не имел возможности иметь официальный статус военнослужащего из-за российского гражданства.

По факту убийства возбуждено дело. Сообщается, что его нашли в микрорайоне Академический. Убийство произошло около полуночи 13 января.

В августе 2018 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение россиянину Антону Королеву за участие в военном конфликте на территории Донбасса в составе нацбатальона «Азов», а в марте 2018 года в Москве суд заочно приговорил к четырем годам колонии строгого режима россиянина Романа Железнова за участие в боевых действиях в Донбассе в составе «Азова».

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