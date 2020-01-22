Хинштейн утвержден главой комитета Госдумы по информационной политике

Госдума назначила депутата Александра Хинштейна председателем комитета по информполитике, информационным технологиям и связ. Он заменил на этом посту Леонида Левина, ранее назначенного заместителем главы аппарата правительства.

Ранее Хинштейн был зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

Назначение потребовало консультаций между фракциями «Единая Россия» и «Справедливая Россия», так как Левин являлся членом фракции справороссов, а Хинштейн – членом фракции «ЕР».

Глава фракции «Единой России» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов пояснил, что теперь комитет по информационной политике отходит парламентскому большинству, а «Справедливая Россия» получила взамен комитет по делам национальностей, возглавленный депутатом от этой фракции Олегом Николаевым.

Ранее уже сообщалось, что Хинштейн может сменить Левина на должности замруководителя аппарата правительства.