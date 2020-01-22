Хинштейн может возглавить комитет Госдумы по информполитике

Фракция «Единая Россия» предложила назначить Александра Хинштейна главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

«Мы эту кандидатуру Александра Евсеевича вносим... Мы сейчас все эти решения провели. Соответственно, сейчас эти решения проведет регламентный комитет», – сказал он, передает ТАСС.

Сам Хинштейн заявил РИА «Новости», что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о своем выдвижении на должность главы думского комитета по информполитике.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (эту информацию). Потому что решение о том, кто станет председателем комитета, принимает Госдума на пленарном заседании. Давайте дождемся решения», – сказал он.

Ранее комитет возглавлял Леонид Левин, который был назначен на должность замруководителя аппарата правительства.