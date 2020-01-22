Путин заявил о возможности погашения ипотеки маткапиталом до исполнения ребенку трех лет

Материнский капитал можно использовать на погашение ипотеки или первый взнос до того, как ребенку исполнится три года, сообщил президент Владимир Путин.

«Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, это не значит, что нужно ждать, когда исполнится три года второму ребенку. Единственное, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он заметил, что некоторые направления расходов маткапитала уже сейчас могут быть осуществлены до исполнения трех лет ребенку.

«Например, погашение... или первый взнос по ипотеке может быть осуществлен до того, как ребенку исполнится три года. Или у нас такая есть форма поддержки для семей, которые нуждаются просто в наличных деньгах. Приняли решение, что определенную сумму выделить из материнского капитала в случае, если семья попала в сложное материальное положение, тоже можно не дожидаясь трех лет. Или, по-моему, на поддержку семей, где есть дети-инвалиды, там тоже можно, не дожидаясь трех лет», – сказал Путин.

Он добавил, что цифровизация может помочь сократить сроки рассмотрения документов, которые необходимы для направления маткапитала на ипотеку, передает ТАСС.

На встрече Путина с общественностью в Липецкой области один из участников поблагодарил президента за решение сократить такие сроки в части ипотеки и попросил распространить меру на другие предусмотренные законом расходы.

Путин согласился, что в условиях, когда затягиваются сроки направления материнского капитала на различные социальные нужды молодой семьи, программа «становится не очень эффективной».

«Пока люди оформляют всякие бумажки, например, на ипотеку или оформление кредита, то объект уходит или условия меняются, и приходится все начинать сначала. Вы правы, проблема известна, задача поставлена сократить все сроки в два раза по всем услугам, а по ипотеке, по-моему, не больше месяца, хотя и этого много. Чем быстрее это можно будет реализовать, тем лучше», – сказал президент.

Он отметил, что решить проблему могла бы цифровизация услуг.

«Такая задача поставлена перед правительством и соответствующими ведомствами, чтобы человек вообще не бегал и ничего не собирал, чтобы ведомства и финансовые учреждения между собой могли в электронном виде договариваться, а человек только пришел, сказал, что ему нужно, а остальное должно делаться автоматически», – заявил Путин.

Президент также рассказал, что меры поддержки семей с тремя детьми к 2024 году можно будет распространить на всю Россию.

«По третьему ребенку у нас во многих субъектах с федерального уровня поддерживаем – 75 регионов получилось. Но делали мы это прежде всего в тех регионах, где низкий коэффициент рождаемости. Сейчас еще присоединили к этим регионам с низким коэффициентом еще весь Урал, всю Сибирь и Дальний Восток. И к 2024 году мы думаем, что можем распространить эту меру поддержки на всю страну», – сказал он.

Напомним, значительную часть своего послания Федеральному собранию Путин посвятил социальным вопросам, подчеркнув, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти. Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.

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