Матери обратившейся к Путину россиянки восстановили соцвыплаты

Власти Брянской области восстановили выплаты по статусу «Труженик тыла» 94-летней жительнице Брянской области, чья дочь обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Положенные ей средства она начнет получать с января, сообщили в правительстве региона.

В правительстве региона рассказали, что «шесть лет назад Софья Степановна Маслова меняла прописку», и «ни она сама, ни ее родственники не уведомили местные органы соцзащиты об этом, в связи с чем региональная выплата за статус «Труженик тыла» была прекращена по месту прежнего проживания», передает ТАСС.

Теперь же «необходимые документы оформлены, пенсионерка получит доплату за январь, в феврале и далее выплаты пойдут согласно графику».

Масловой восстановили право на получение льготных лекарств, технических средств реабилитации и социальных выплат в связи с установлением первой группы инвалидности.

Отмечается, что сама пенсионерка и ее родственники в течение почти шести лет не обращались в лечебные учреждения для оформления инвалидности.

«Обращение поступило лишь 11 сентября 2019 года, в тот же день к Масловой на дом выехала комиссия из Климовской ЦРБ, было предложено отвезти пенсионерку для рентгеновского обследования в районную больницу, но она сама и родственники отказались. Комиссия медико-социальной экспертизы провела обследование на дому, 15 января 2020 года была установлена группа инвалидности, то есть до обращения Надежды Панченко к президенту», – сказали в облправительстве.

В субботу, 18 января, после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила Владимира Путина оказать поддержку ее матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств.

Глава государства пообещал помочь пенсионерке.

Женщина рассказала, что ее мать – ветеран труда, всю жизнь работала в колхозе. Когда началась война, ей было 16 лет, она была в оккупации, работала в тылу. Шесть лет назад пенсионерка упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра.

У пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств, врачи приехали к женщине, но не доставили ее на обследование в больницу, которая находится на расстоянии 25 км от села.

Родственники пенсионерки отдали медикам документы на оформление инвалидности, но документы оформлены не были, женщина с момента получения травмы не встает.

Проверку сложившейся ситуации проводит прокуратура и следственное управление СК по Брянской области.