СК начал проверку после просьбы Путину помочь 94-летней пенсионерке

Управление СК по Брянской области проверяет законность отказа органов власти оформлять льготы 94-летней местной жительнице, дочь которой попросила президента Владимира Путина помочь в получении соцподдержки, сообщает пресс-служба СУ СК.

«Проводится доследственная проверка. Будет дана оценка правомерности отказа региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в предоставлении льгот и выплат пожилой женщине», – передает ТАСС сообщение СУ СК.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке, которая живет без льгот и без лекарств. О ней президенту рассказала дочь женщины. О пенсионерке с президентом она смогла поговорить во время его общения с ветеранами Санкт-Петербурга в ходе памятных мероприятий по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда 18 января.

Надежда Панченко рассказала, что ее мать Софья Степановна – ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда. Во время войны она была в оккупации, работала в тылу. Шесть лет назад она упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра, врачи приехали к ней, но не доставили в больницу, а позже не были оформлены документы об инвалидности.