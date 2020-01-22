В Каспийске объяснили отмену женских дней в бассейне «Анжи Арены»

Руководство спортивного комплекса «Анжи Арена» в Каспийске республики Дагестан посчитало нецелесообразным оставлять для женщин отдельные для посещения дни в самом большом бассейне на Северном Кавказе, из-за отсутствия посетителей, сообщает спорткомплекс.

«Ни для кого не секрет, что именно наш бассейн был одним из первых в республике Дагестан, где не было деления на женские и мужские дни. То есть изначально бассейн был открыт для посещения как мужчинами, так и женщинами», – передает РИА «Новости» сообщение руководства комплекса в Instagram.

Отмечается также, что в связи с многочисленными пожеланиями и просьбами, было решено разделить дни посещения на женские и мужские.

«К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно. Мы просим вас отнестись с понимаем к нашему решению и напоминаем, что для женщин на территории комплекса открыты к посещению второй бассейн, фитнес-зал, аквапарк, и мы с радостью приглашаем вас в гости», – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник сообщалось, что женщинам запретили посещать бассейн спортивного комплекса «Анжи-Арена» в Каспийске без объяснения причин.