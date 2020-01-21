Якушев сохранил пост главы Минстроя

Министром строительства и ЖКХ России остается Владимир Якушев, следует из президентского указа.

Указ «О Министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» опубликован на сайте Кремля. Сообщается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Якушев окончил Тюменский государственный университет, работал в банковской сфере. Был президентом ОАО «Запсибкомбанк».

С 2001 года работал в органах власти Тюменской области. Возглавил ее в 2005 году.

В 2018 году стал руководителем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Напомним, объявлен состав нового правительства России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД