Министерство юстиции возглавил Чуйченко

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ «О Министре юстиции Российской Федерации», в соответствии с которым Минюст России возглавил Константин Чуйченко, сообщает Кремль.

Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщается на сайте Кремля.

Чуйченко окончил юрфакглава аппарата кабмина

Ленинградского государственного университета, стал следователем ленинградской прокуратуры, позднее служил в органах госбезопасности. Работал в Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», юридическом департаменте ОАО «Газпром».

В 2008 году стал помощником президента России, в 2018 году – главой аппарата правительства России. Возглавлял рабочую группу по созданию нового КоАП.

Напомним, был опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина.

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