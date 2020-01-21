Дмитрий Патрушев остался на посту министра сельского хозяйства

Главой Министерства сельского хозяйства остался Дмитрий Патрушев, указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Патрушева Дмитрия Николаевича Министром сельского хозяйства Российской Федерации», – говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Кремля.

Пост главы Минсельхоза Патрушев занимает с мая 2018 года. В 1999 году он окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент». В период с 1999 по 2002 год работал в Министерстве транспорта Российской Федерации, после прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». В 2006 году Патрушев окончил Академию ФСБ.

В 2010-2018 годах был председателем правления, членом наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк».

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