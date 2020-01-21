Силуанов потерял пост вице-премьера, но остался министром финансов

Антон Силуанов, который в правительстве Дмитрия Медведева был первым вице-премьером, сохранил в новом кабинете министров только пост главы Минфина.

«Назначить Силуанова Антона Германовича Министром финансов Российской Федерации», – говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Кремля.

Силуанов является министром финансов страны с 16 декабря 2011.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин подписал указ о новом правительстве, которое значительно обновилось. Первым зампредом правительства стал экс-помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, названы также остальные вице-премьеры.

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