Эксперт: Новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО

«Американские дроны давно и регулярно летают вдоль наших границ. В случае пересечения российского воздушного пространства они станут легкими целями для систем ПВО», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что новые стратегические беспилотники Global Hawk смогут следить за происходящим «далеко за границей» России.

«В рамках натовской системы AGS используются высотные беспилотники большой продолжительности полета Global Hawk версии Block 40 разработки американской компании Northrop Grumman. Известно, что первые беспилотные аппараты после нескольких лет задержек недавно поступили на итальянскую военно-воздушную базу Сигонелла», – сказал российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Он отметил, что эти БПЛА могут выполнять полеты на высотах до 20 000 метров. С таких высот расстояние до горизонта превышает 500 км. «Поэтому при полетах вдоль государственной границы России дроны могут обеспечивать наблюдение за достаточно широкой полосой российской территории. Вместе с тем применение новых беспилотников для России мало что меняет – американские Global Hawk уже достаточно давно выполняют регулярные полеты вдоль наших границ, эксплуатируясь, кстати, как правило, с той же итальянской авиабазы», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что о борьбе с подобными беспилотными аппаратами можно говорить только в случае пересечения ими границ российского воздушного пространства. В данном случае они станут легкими целями для систем ПВО.

Говоря об аналогичных российских разработках в области беспилотных систем, эксперт упомянул БПЛА «Альтиус» казанского подразделения Уральского завода гражданской авиации. «Его планер выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом и V-образным оперением. Максимальная взлетная масса беспилотника превышает семь с половиной тонн. В конструкции дрона широко использованы композиционные материалы. Он сможет выполнять полеты длительностью до двух суток. Радиус действия при этом не ограничен в связи с использованием спутникового канала», – отметил Федутинов.

Он добавил, что в качестве полезной нагрузки общей массой до одной тонны на беспилотник могут быть установлены станция оптической видовой разведки и РЛС бокового обзора. «Нет сомнений, что российское Министерство обороны придает высокий приоритет данной разработке. Несмотря на сложности, обусловленные новизной тематики, это дает основания оптимистично оценивать перспективы ее реализации», – заключил эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые стратегические беспилотники Global Hawk будут летать над территорией НАТО и смогут следить за происходящим «далеко за границей» России. По утверждению Столтенберга, эти беспилотные аппараты дают альянсу уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.

По данным норвежского издания Verdens Gang, беспилотники, представляющие собой новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров.

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