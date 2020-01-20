Дело о поставках кокаина из Аргентины в Россию рассмотрит суд присяжных

Солнцевский суд Москвы назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Костанянц.

«Суд в понедельник провел предварительные слушания и удовлетворил наше ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, назначив их отбор на 14 февраля в 12.00 мск», – приводит его слова ТАСС.

В феврале 2018 года стало известно о секретной спецоперации российских и аргентинских спецслужб, в результате которой в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе нашли около 400 килограммов кокаина.

Сообщалось, что в деле фигурируют российский керлингист Денис Килба, а также два гражданина Латвии. В рамках дела были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Всего задержаны шестеро подозреваемых в разных странах.

В апреле прошлого года МВД завершило следственные действия и предъявило обвинение по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим подозреваемым.

В ноябре генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу.