Утверждено обвинительное заключение по делу о поставках кокаина из Аргентины

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о поставках кокаина из Аргентины. Дело направят в Солнцевский суд Москвы, сообщил адвокат одного из фигурантов Александр Костанянц.

«Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и в настоящий момент следствие вручает экземпляры фигурантам и их защитникам. Ориентировочно, уголовное дело будет направлено в Солнцевский суд Москвы для рассмотрения по существу. Кроме того, мы заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, которое обязательно будет удовлетворено», – передает слова адвоката ТАСС.

В апреле сообщалось, что МВД завершило следственные действия и предъявило обвинение по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим подозреваемым.

В феврале 2018 года стало известно о секретной спецоперации российских и аргентинских спецслужб, в результате которой в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе нашли около 400 килограммов кокаина.

Сообщалось, что в деле фигурируют российский керлингист Денис Килба, а также два гражданина Латвии. До этого были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Всего задержаны шестеро подозреваемых в разных странах.