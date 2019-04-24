Завершено расследование дела о поставках кокаина из Аргентины

МВД завершило следственные действия и предъявило обвинение по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и нескольким другим подозреваемым, сообщил адвокат Андрей Шалаев, представляющий интересы фигуранта дела Владимира Калмыкова.

«Следователи предъявили обвинение почти всем фигурантам дела в окончательной редакции. Теперь адвокаты и их подзащитные будут знакомиться с материалами дела», – пояснил Шалаев, передает ТАСС.

Адвокат уточнил, что в среду будет предъявлено окончательное обвинение Иштимиру Худжамову. По мнению защитника, уголовное дело может поступить в суд в конце лета.

В феврале 2018 года в МИД заявили, что российские и аргентинские спецслужбы провели секретную спецоперацию, обнаружив в школе при посольстве России в Аргентине около 400 килограммов кокаина.

По этим данным, партия наркотиков принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава.

СМИ сообщали, что в деле фигурируют российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии. До этого в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Всего в ходе следствия задержали шестерых подозреваемых в разных странах.