Лукашенко в «непростое время» сменил госсекретаря Совбеза Белоруссии

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков назначен государственным секретарем Совбеза республики, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем», – приводит слова Лукашенко БелТА.

«Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое», – сказал он.

«Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», – добавил глава Белоруссии.

Равков родился в 1967 году в Витебской области, окончил Минское суворовское военное училище в 1984 году и Московское высшее общевойсковое командное училище в 1988 году.

Занимал пост министра обороны Белоруссии с ноября 2014 года.

Предшественник Равкова на посту госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислав Зась был освобожден от должности 3 января.